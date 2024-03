Come anticipato lo scorso 5 marzo, in occasione della visita a Palermo del Presidente del Consiglio Comunale di Pozzallo, Quintilia Celestri e dell’Assessore Stella Morana, la Regione sta affrontando con decisione il capitolo “circonvallazione di Pozzallo”.

A riprova di questo interessamento, lunedì mattina i rappresentanti dell’Assessorato alle Infrastrutture unitamente ai tecnici della Provincia saranno sul posto per effettuare un sopralluogo, constatare l’entità dei danni e dare il via all’iter per gli interventi necessari.

Ad annunciarlo è l’onorevole Ignazio Abbate che, a seguito di quella visita istituzionale da parte delle due rappresentanti dell’Amministrazione pozzallese, si è interessato della problematica incontrando direttamente l’Assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò.

“Ringrazio personalmente l’Assessore perché, come mi aveva garantito, si è mosso immediatamente predisponendo il sopralluogo dei tecnici regionali.

L’opera è fondamentale per l’intera comunità pozzallese ma, nonostante ciò, versa in tali condizioni pessime tali da rendere necessario predisporne la chiusura.

Il sopralluogo di lunedì servirà a capire dove e come intervenire urgentemente per risolvere le criticità più significative.

Quindi ci sarà un secondo momento che vedrà la presenza a Pozzallo dello stesso Assessore per discutere l’inserimento dell’opera nei fondi di programmazione” conclude l’Onorevole Ignazio Abbate.