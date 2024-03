Un incontro con gli agricoltori ragusani, organizzato da Fratelli d’Italia, presso l’auditorium della Camera di Commercio, a Ragusa.

A fare gli onori di casa il senatore Salvo Sallemi, che già aveva raccolto le istanze del comparto, attivandosi per inoltrare le tematiche sensibili a Roma e, quindi, in Europa, la sede elettivamente deputata a venire incontro alle richieste più pregnanti della categoria.

Ospite dell’incontro il senatore Luca De Carlo, Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, impegnato in un tour per ascoltare le esigenze del mondo agricolo e zootecnico dei territori.

Un appuntamento voluto dagli agricoltori che Fratelli d’Italia ha organizzato per amplificare richieste e suggerimenti più volte esternati, in questo periodo, dalla categoria.

Gli esponenti del governo nazionale hanno ascoltato, ma, soprattutto hanno cercato di dare risposte e di fornire quegli elementi utili a far comprendere come questo governo abbia agito con particolare attenzione per le esigenze del settore, anche in campo europeo.

Il senatore Sallemi ha, in particolare, assicurato quelle che saranno le attenzioni per rimodulare i fondi PAC, a livello europeo, adeguandoli alla situazione attuale, diversa da quella nella quale sono stati definiti; ci sarà poi da attuare le ZES che potranno fornire grandi opportunità per le imprese del mezzogiorno.

Acclarati gli sforzi già messi in campo dal governo nazionale, Sallemi ha ribadito la necessità di intervenire a livello europeo, si è detto fiducioso che, anche per l’impegno del Ministro all’Agricoltura Lollobrigida, si potranno ottenere quei successi auspicati dal governo nazionale per rilanciare agricoltura e zootecnia sui nostri territori.