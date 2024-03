Si sapeva che l’avversario era ostico, nonostante la posizione di classifica, in cerca di uscire dalla zona retrocessione e reduce dall’ultima confortante vittoria contro il Città di Sant’Agata.

E, in effetti le cose si erano messe male contro il San Luca: gli ospiti andavano in vantaggio al 16’ del primo tempo e controllavano la partita, arrivando anche al raddoppio, nel secondo tempo, al 66’.

Entrambi i gol di Ficara.

Ma ragazzi del Presidente Puma ci hanno creduto fino in fondo, dopo tre minuti dal secondo gol, al 69, sono ritornati in partita, con il rigore di Rainero, che , all’84’ metteva dentro anche la rete del pareggio, che faceva andare in visibilio giocatori e pubblico per essere riusciti a riprendere la partita.

Ma agli azzurri non erano ancora contenti, hanno spinto fino alla fine e al 91 Tuccio ha messo dentro la palla della vittoria, alla fine di una rimonta che resterà nel ricordo degli sportivi.