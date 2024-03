Inaugurata, sabato, “Senza titolo” alla Galleria Quam di Scicli. La mostra di gruppo in cui Antonio Sarnari, curatore del progetto, ha selezionato e raccolto alcune delle più nuovi e interessanti autrici e autori della Sicilia Sud Orientale.

In mostra opere di Miriam Auteri, Giovanni Bongiovanni, Salvatore Chiollo, Martina Minauda, Maurizio Pometti, Alessandra Roccasalva, Filippa Santangelo, Gaia Terranova, Federica Tomasello e Mattia Virdieri.

In ciascuno di loro sembra esserci il gene dell’arte, ed evidentemente qualcuno crede che tra questi si possa riconoscere già la ricerca di un futuro artista di talento.

Allestite opere monumentali, come solito alla Galleria Quam, e opere preziose per dettaglio e ricerca.

Si spazia dai linguaggi della videoarte alla pittura, che sembra sicuramente dominante nella media. Una pittura usata anche come strumento complementare al linguaggio informale, o solo come dizionario estetico per rapire e destabilizzare lo spettatore.

Nonostante la brevissima storia professionale che queste autrici e autori possono vantare, il livello artistico è decisamente elevato e la varietà dei linguaggi mostra un’area geografica molto attiva.

La mostra rimarrà aperta fino al 27 aprile.