Sabato 23 marzo l’Avis Provinciale di Ragusa ha tenuto presso la Sala Conferenze “Saro Di Grandi “ la propria Assemblea degli associati sul tema: ‘La scelta che unisce. Donatori in rete per la salute universale’.

Il Presidente dott. Salvatore Poidomani nella sua relazione ha sottolineato gli ottimi risultati di missione conseguiti nel 2023: 45.282 donazioni, con un incremento di 851 unità di sangue (pari all’1’9 %) rispetto all’anno precedente; 26.788 soci, che confermano il dato del 2022.

Ha quindi evidenziato come l’Associazione continui ad essere un soggetto fondamentale del sistema trasfusionale ibleo contribuendo ad assicurare la soddisfazione del fabbisogno di sangue sia nell’ambito della nostra azienda sanitaria sia relativamente agli obiettivi assegnati dalla programmazione regionale.

Il Presidente ha rivolto un sentito ringraziamento tutte le donatrici e donatori, a tutto il personale sanitario e amministrativo che opera nei centri di raccolta, a tutti i dirigenti associativi delle 12 Avis Comunali per l’impegno e la dedizione che hanno dimostrato.

L’Avis in provincia di Ragusa si conferma come realtà associativa fortemente radicata nel territorio, impegnata a promuovere il dono del sangue ma anche la cultura della solidarietà, svolgendo un’attività di educazione alla responsabilità civica e alla cittadinanza attiva, soprattutto nei confronti dei giovani che vanno sempre più coinvolti per garantire il ricambio generazionale all’interno dell’associazione.