“Di luce propria” è il titolo della imperdibile esposizione d’arte ed artigianato che, promossa dall’Unione nazionale Cna artistico e tradizionale di concerto con la Cna Sicilia e con il supporto di Cna territoriale Ragusa, sarà inaugurata domani all’auditorium San Vincenzo Ferreri a Ragusa.

Potrà essere visitata tutti i giorni sino al 4 aprile dalle 17 alle 21.

“Ringraziamo la Cna Sicilia, in particolare Angelo Scalzo, presidente Cna Artistico Sicilia e coordinatore della mostra Di luce propria, per l’iniziativa – spiegano il presidente di Cna territoriale Ragusa, Giuseppe Santocono, con il segretario territoriale, Carmelo Caccamo – e ringraziamo il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, per la disponibilità e per avere subito manifestato la possibilità di sposare questo appuntamento, mettendo a disposizione l’auditorium San Vincenzo Ferreri nella straordinaria cornice di Ibla durante il periodo pasquale.

Consigliamo a tutti di visitare la mostra anche per la qualità delle opere esposte. Una buona occasione di promozione di opere nazionali in Sicilia.

La Cna siciliana ha voluto ospitare la tappa in questione. Si era partiti da Matera, poi Anagni, ora Ibla e quindi si proseguirà con Pesaro e poi Roma”.