Sopralluogo questa mattina da parte dell’Onorevole Ignazio Abbate presso la cosiddetta “Circonvallazione di Pozzallo” in compagnia dei tecnici inviati da Palermo e dai tecnici della Provincia.

Oggetto della visita i lavori di massima urgenza che bisogna porre in essere affinché sia riaperta questa strada martoriata che, proprio a causa delle sue condizioni, è stata interdetta al traffico ormai da più di un mese. Insieme all’esponente della DC erano presenti, tra gli altri, il Sindaco Roberto Ammatuna, la Presidente del Consiglio, Quintilia Celestri, l’Assessore Stella Morana ed il consigliere Giuseppe Giampietro che nelle scorse settimane avevano sollecitato l’intervento della Regione anche recandosi a Palazzo dei Normanni.

“Prima di tutto ci tengo a ringraziare l’Assessore Aricò che ha prontamente inviato i tecnici ad effettuare questo sopralluogo che ha permesso di evidenziare le criticità che, ad oggi, impediscono la riapertura dell’arteria.

È stata già fatta una stima di massima delle somme necessarie per consentire i primi interventi urgenti, come ampiamente annunciato la scorsa settimana. La circonvallazione è vitale per la Città di Pozzallo perché decongestiona il traffico all’interno del centro permettendo di accorciare notevolmente i tempi di percorrenza da una parte all’altra del territorio pozzallese.

Ho ribadito al Sindaco la mia completa disponibilità, per quanto di mia competenza, per far sì che i tempi non si protraggano troppo e soprattutto per interloquire con i vari dipartimenti regionali per reperire le somme necessarie ad un intervento urgente e riaprire così la strada, fermo restando che è importante realizzare il progetto in toto attraverso i fondi FSC o con i residui dei POC.

Sul territorio la collaborazione istituzionale è fondamentale ad ogni livello ed essa, come più volte avvenuto nel recente passato, permette di centrare risultati importanti”.