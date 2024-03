Con la celebrazione della Domenica delle Palme la Chiesa è entrata nella Settimana Santa che culminerà nel grande triduo della passione, morte e resurrezione di Gesù. In tutte le chiese e le parrocchie è stato rievocato il festoso ingresso di Gesù a Gerusalemme con il rito della benedizione delle palme e dei ramoscelli d’ulivo. In piazza Matteotti è stato il Vescovo a impartire la benedizione prima della breve processione verso la Cattedrale dove ha presieduto il solenne pontificale.

Durante l’omelia, ha messo insieme i sentimenti contrastanti che animano la liturgia di questo giorno: la passione e la gloria, ricordando come non ci sia Pasqua senza passare dal Venerdì Santo.

Ha poi invitato tutti a compiere l’ultimo passo di questo cammino quaresimale, ritornando a Dio con tutto il cuore.

«Torniamo a questo Dio – ha scandito monsignor La Placa – che ci ama senza misura, che ci sorprende e ci stupisce con il suo amore che è il vero grande alleato della nostra vita al fine di strapparla al peccato e alla morte, al nonsenso e alla solitudine e farla divenire quella che Egli vuole per noi: una vita bella e santa nel tempo e nell’eternità».

Nel pomeriggio della Domenica delle Palme, nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Ragusa, la Via Crucis guidata dal vicario generale della diocesi di Ragusa, mons. Sebastiano Roberto Asta.

Assieme al vicario generale, il parroco della parrocchia Don Marco Diara e don Salvatore Puglisi.

Tanta gente e silenzio durante la processione. L’interprete di Gesù è stato Salvatore Guastella.

Nella serata, alle 20, presso la parrocchia di San Paolo Apostolo di Ragusa il musical “il Passo di Cristo”.

Il parroco don Mauro Nicosia ha detto:” Abbiamo voluto realizzare un musical con i ragazzi del gruppo della cresima. Questa e’ la 1ma volta che si realizza in città”

Questo il calendario del triduo pasquale

Domani la messa del Crisma e la messa in Coena domini con la lavanda dei piedi alle ragazze e ai ragazzi scout

Da domani entra nel vivo il triduo pasquale.

Domani, Giovedì Santo, alle 10 in cattedrale, il vescovo benedirà gli oli santi nella cosiddetta Messa del Crisma durante la quale i presbiteri rinnoveranno le promesse sacerdotali.

Alle 19, monsignor Giuseppe La Placa presiederà, sempre in cattedrale, il solenne pontificale In Coena Domini durante il quale è previsto il rito della lavanda dei piedi. Il vescovo, nell’occasione, laverà i piedi alle ragazze e ai ragazzi dei gruppi scout.

Al termine della messa avrà inizio l’adorazione eucaristica con la Reposizione del Santissimo Sacramento nel tabernacolo.

Due gli appuntamenti presieduti dal vescovo anche nella giornata del Venerdì Santo.

Alle 17 in cattedrale ci sarà la Celebrazione della passione del Signore (Liturgia della Parola, adorazione della Croce e Santa Comunione) cui seguirà, alle 20, con partenza da piazza San Giovanni, la processione cittadina con i simulacri della passione.

Il Sabato Santo si aprirà alle 9 con l’Ufficio delle Letture, in cattedrale, alla presenza dei canonici del Capitolo della cattedrale, del clero e dei fedeli.

La veglia pasquale avrà inizio alle 22.30 e sarà presieduta dal vescovo.

Domenica alle 11 (ora legale) in cattedrale il vescovo il solenne pontificale della Resurrezione del Signore.

