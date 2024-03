Nell’ambito dei mirati servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti in questi giorni dal Questore della provincia di Ragusa dr. Vincenzo Trombadore, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria hanno arrestato un uomo, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e per stupefacenti, per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Nello specifico, l’uomo aveva sottratto energia elettrica per ben cinque anni ed è per questo motivo che è finito agli arresti domiciliari.

L’uomo dovrà difendersi dall’accusa di furto aggravato, durante una perquisizione infatti gli Agenti del Commissariato di Vittoria hanno scoperto un allaccio abusivo.

In particolare, al termine della perquisizione domiciliare, presso l’abitazione dell’uomo, gli operatori della Polizia di Stato hanno constatato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Nello specifico, a seguito degli accertamenti esperiti con personale tecnico Enel, è emerso che il prelievo illegale di energia elettrica, si protraeva da circa cinque anni determinando un danno erariale di circa 5.000 euro.