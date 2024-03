La Federazione Provinciale di Sinistra Italiana e tutti gli iscritti esprimono profonda vicinanza e solidarietà agli Architetti Stefano Marina e Anna Alì per l’ignobile gesto di cui sono stati vittime.

Esprimiamo anche disgusto e indignazione verso qualsiasi atto mafioso perché gli eventi vanno chiamati con il proprio nome! E tale è stato il gesto compiuto nei confronti di loro due cittadini. Nella speranza che gli autori vengano identificati e condannati alle pene di legge, Ci attiveremo subito con i mezzi che sono a nostra a disposizione per essere utili alla causa di Anna e Stefano

Marcella Borrometi segretaria Sinistra italiana Ragusa

Ancora minacce contro gli ambientalisti.

Sinistra Italiana Sicilia manifesta tutta la sua solidarietà alla professoressa Anna Alì, presidente del Circolo Sikelion di Legambiente Ispica, e all’architetto Stefano Marina, anch’egli attivista ecologista, vittime di un vile gesto intimidatorio.

Nella notte, ignoti hanno dato fuoco alla loro autovettura: episodio molto grave che appare, purtroppo, come una chiara minaccia.

Le indagini faranno piena luce sull’accaduto, ma il nostro partito si è subito mobilitato per chiedere immediata chiarezza: annunciamo, infatti, che alla ripresa dei lavori parlamentari verrà depositata un’interrogazione a firma dell’onorevole Elisabetta Piccolotti, parlamentare Alleanza Verdi Sinistra e componente della commissione parlamentare antimafia.

Da parte nostra, quindi, non possiamo che manifestare, innanzitutto, la nostra profonda vicinanza a due cittadini di Ispica che, con il loro impegno ambientalista, difendono il patrimonio di un’intera comunità.

È necessario però ribadire, con certezza assoluta, che chiunque venga riconosciuto come autore di questa vigliacca intimidazione, qualunque sia il suo scopo, le battaglie per la difesa del nostro prezioso ambiente naturale, la lotta contro la speculazione che devasta i territori e la cementificazione selvaggia non verranno di certo fermate, né oggi né in futuro.

Pierpaolo Montalto Segretario Regionale Sinistra Italiana

Resi Iurato Segreteria Regionale Sinistra Italiana

Ad Ispica (RG) in Sicilia, un nuovo episodio inquietante: l’auto dell’architetto Stefano Marina e della professoressa Anna Alì è stata data alle fiamme da ignoti dopo che negli ultimi mesi si erano veri-ficati altri episodi simili ai danni di un amministratore comunale e di un’impresa.

Le vittime di questo vile gesto intimidatorio sono entrambe attive nel Circolo Sikelion di Legambiente di Ispica di cui Anna Alì è presidente, una circostanza che dovrebbe indurre a potenziare immediatamente le indagini per capire se l’incendio doloso sia legato al tentativo di minacciare Anna Alì e Stefano Marina per le loro coraggiose battaglie ecologiste e in difesa dei bene comuni.

Per questa ragione al riavvio delle attività della Camera dei Deputati depositeremo immediatamente una interrogazione al Ministro Piantedosi affinché si faccia chiarezza.

Nel frattempo, chiediamo che sul territorio sia fatta tutta l’attenzione possibile alla sicurezza delle due persone coinvolte, perché nel caso si tratti di un attentato mafioso la loro incolumità potrebbe essere in pericolo.

Come Alleanza Verdi e Sinistra esprimiamo infine tutta la nostra solidarietà ad Anna Alì e Stefano Marina a cui va il nostro più forte abbraccio. Non li lasceremo soli di fronte alla malavita e non per-metteremo che questa orribile storia finisca nel dimenticatoio.

Elisabetta Piccolotti Deputata per Alleanza Verdi e Sinistra

