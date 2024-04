Un doppio appuntamento animerà il teatro Badia di corso Italia 103 a Ragusa questo fine settimana.

Si comincia venerdì alle 21 con il tributo a Luigi Tenco, nel contesto dell’iniziativa denominata “Venerdì musicali”, che vedrà per protagonisti Carmelo Gerbaro e Alessandro Faro, con l’amichevole partecipazione di Angelo Abela.

L’appuntamento è caratterizzato da un vero e proprio appassionante viaggio nelle emozioni di quello che, a ragione, è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Ingresso 12 euro, comprensivo della possibilità di degustare stuzzichini vari.

Si continua poi domenica, con la rassegna di teatro comico, che vedrà la compagnia Iris portare in scena sul palco del Badia la commedia brillante in due atti dal titolo “Domani c’è la prima” di Alessandro Serra.

Una pièce caratterizzata dalla irresistibile verve degli attori che, come hanno già avuto dimostrare in altre occasioni, non mancheranno di catturare il pubblico dal primo all’ultimo minuto, con trovate degne di nota. L’appuntamento al via alle 18,30, ticket d’ingresso 10 euro con tè e biscottini.

“Due appuntamenti – sottolinea il direttore artistico delle rassegne, Maurizio Nicastro – che si annunciano molto interessanti e assolutamente godibili. Invitiamo dunque tutti a partecipare certi che ci sarà da divertirsi nel contesto di entrambi i generi che stiamo proponendo”.

Prenotazioni con posto assegnato al 333.4183893 (anche whatsapp).