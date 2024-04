Un post sui social del capogruppo PD, Peppe Calabrese, in riferimento ad una iniziativa dell’amministrazione comunale di Ragusa:

“Istituire una moneta locale a Ragusa. Considero tale scelta una piccineria politica divisoria, discriminante, settaria, in antitesi con la politica comunitaria europea che unisce popoli e abbatte muri e barriere.

Un’idea piccola , che dimostra la pochezza di idee di una classe dirigente che non riesce a far ripartire Ragusa economicamente .

Se da un lato posso capire il sostegno del sindaco Cassì che ha simpatie politiche molto legate al nazionalismo, dall’altra non capisco come può un europeista comunitario della prima ora, come Massari, con delega allo sviluppo economico, aggrapparsi e sostenere questa inutile proposta.

Siate reali e pensate di più per proporre di meglio. Ad oggi poca cosa.”