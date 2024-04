Il FC Vittoria ASD è lieta di annunciare l’ingresso di Giombattista La Terra, imprenditore nel settore articoli sportivi, Sport Wear by Sicily Coppe, come nuovo socio della società di calcio.

La Terra, 55 anni, rappresenta un punto di riferimento per la Sicilia nel settore. La sua passione per lo sport si unisce alla famiglia del FC Vittoria ASD per contribuire al suo sviluppo e alla sua crescita.

L’ingresso di Giombattista La Terra rappresenta un’importante aggiunta alla società, portando con sé non solo la sua competenza nel settore degli articoli sportivi, ma anche una profonda conoscenza del mondo dell’attività fisica e del calcio.

L’arrivo di Giombattista La Terra rafforza ulteriormente il nostro impegno nel perseguire eccellenza e successo sia in campo che fuori.