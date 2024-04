“L’ arte scuote dall’ anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni”

-Pablo Picasso.

Quando vivi in una piccola cittadina urbana, in cui il tempo ha un andamento contraddittorio -lento e veloce-

lento quando ti guardi intorno e vedi i sorrisi dei ragazzi al parco, gli anziani in piazza giocare a carte, il contadino rientrare in casa al tramonto, e veloce invece, quando ti districhi tra mille impegni quotidiani; il lavoro, i figli da prendere a danza e calcetto, le chiamate di lavoro che rimandi sempre perchè non trovi il tempo…è in tutti questi casi che l’ arte diventa un àncora di salvezza per immortalare il tempo, fermandolo, alleggerendo l’ animo di chi corre troppo veloce o troppo lento.

Comiso in questi anni è diventata ispirazione e sede di slanci d’ arte di famosi artisti di graffiti…. e per tutte le mamme, per tutti i nonni, per i bambini -che sono il nostro futuro- è stato fatto un ulteriore regalo sul muro perimetrale della scuola primaria Senia, un regalo per occhi ed animo, per non smettere di meravigliarsi, di sorridere, di renderci conto che l’arte è uno strumento di crescita e libertà, e Nelio, artista francese, ha omaggiato la città con un dipinto che darà a tutti la possibilità di fermarsi e ammirare, creandolo proprio lì dove piccole anime si affacciano a se stesse ed al mondo: la scuola.

L’ Arte di Nelio è un connubio tra illustazione e disegno grafico, colori pastello che rimandano a cieli e distese verdi, in cui ci si può immaginare di correre e respirare a pieni polmoni, i colori che fanno bene ai bambini, colori che riportano all’ infanzia, alla bellezza, alla pace. Lo stile astratto di Nelio si sposa perfettamente con questi contesti urbani, in cui un muro, una parete diventa tela bianca dei sogni dell’ artista e dei cittadini. Nelio è stato coinvolto da Vincenzo Cascone, ideatore del Festiwall e progettista dei due murales realizzati sempre nella cittadina Casmenea. Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ringrazia questi artisti per i doni realizzati nella sua città, certa che l’ arte sia fondamentale per il benessere e la crescita della stessa.

“Un dono gratuito e spontaneo alla nostra città, in un luogo-simbolo, dove si impara la bellezza delle sfumature, dove si apprende a contemplare orizzonti senza barriere e confini!”

-Maria Rita Schembari.