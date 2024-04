Non è più tempo del rombo dei motori delle macchine vere, quelle senza elettronica, solo frizione, freno e acceleratore e il manico di quelli buoni, anche i manici non sono più quelli di una volta, perché non c’è la scuola dove formarsi, non si vedono più i Nesti, gli Scola, i Grimaldi, gli Amphicar e i Restivo di una volta, ma Chiaramonte Gulfi resta sempre, anche senza rombo dei motori, il teatro vuoto dove sedersi e sognare i fasti del passato

Inevitabile, quindi, per un gruppo di appassionati, il progetto di aprire il sipario, in questo luogo ideale, per una esposizione di automobili Alfa Romeo, il marchio sensibilmente più caro agli appassionati di automobilismo.

Anche se le Ala Romeo potrebbero non essere considerate il top delle vetture sportive, di fronte a marche come Ferrari, Lamborghini, Maserati, restano sempre, per i veri appassionati, le auto insuperabili di tutti i giorni.

Diceva Enzo Ferrari, da giovane : “All’Alfa Romeo sanno fare i guanti alle mosche”, quando si vedevano le prime Alfa Romeo in America, c’era gente che si inchinava al passaggio di una vettura del Biscione.

Chiaramonte Gulfi, quindi, scenario obbligato per una rievocazione delle bellezze del passato, dalla Giulietta alla Giulia, con le esaltanti e mai tramontate versioni sportive, alle spyder di lusso come la 2600 per arrivare alle ultime vetture vere che ancora oggi fanno la felicità dei veri appassionati.

Un raduno di rosse, non saranno Ferrari ma di certo sono più vicine al cuore di tanti sportivi e di tanti automobilisti di tutti i giorni, il rosso è il colore delle vetture sportive italiane, rosse erano, classicamente, le Giulietta sprint, la spyder, la mitica GTA, come oggi classicamente rosse sono la Stelvio e la Giulia GTA.

Avvertire le vibrazioni classiche del quattro cilindri Alfa Romeo, gustare l’inimitabile cambio per veri professionisti della guida, godere dell’eleganza di una 1750, di una 164, della mostruosa sportività esaltante di una mitica Montreal, saranno le sensazioni che si potranno godere domenica 14 aprile, a Chiaramonte Gulfi.

Una manifestazione che vede il rosso come protagonista , il Rossocorsa della concessionaria SCAR, il Rosso di Sicilia, peraltro di origini chiaramontane che, con l loro sostegno, accanto a quello di altri sponsor, renderanno ancora più emozionante l’appuntamento.