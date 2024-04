A Chiaramonte Gulfi, Un numero impressionante di fedeli si è riunito alle ore 10:00 davanti al santuario di Maria Santissima di Gulfi per la rituale processione

I portatori, di diverse generazioni, sfidando le condizioni meteo sicuramente non favorevoli per il forte caldo, si sono avvicendati sotto il Baiardo ed hanno garantito il rispetto dei ristretti tempi come vuole la tradizione Alle 11:00 le campane della chiesa madre suonavano a festa, all’ingresso della Madonna in piazza.

Pianti e tripudio di gioia hanno accolto la vergine Maria per quella che risulta essere una manifestazione religiosa che va ben oltre la tradizione ed oltre la storia per affondare le sue radici in un mondo ascetico.

Una intera collettività si raduna sotto il Baiardo simbolicamente, gente che viene da ogni parte del mondo e ritorna a casa per un solo giorno per sentire questa emozione scandita dalle note della marcia.

La giornata di oggi vedrà alle 14:30 il tradizionale “Cuncursu”, il simulacro della Vergine sarà condotto a spalla dai portatori per le strade del paese.