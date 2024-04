La “Domenica in Albis”, oggi “Domenica della Divina Misericordia”, ha concluso, nella basilica dell’Annunziata, l’Ottavario di Pasqua con la “risalita” dei simulacri del Cristo Risorto e della Vergine Annunziata.

Prima, però, si è consumata l’ultima “Pace” dell’anno, all’interno della navata centrale della Basilica dell’Annunziata, stracolma di fedeli e devoti, preceduta dal canto dell’antifona pasquale intonata dai due angioletti, quest’anno impersonati da Gabriele Strada sul fercolo dell’Annunziata e Aurelio Di Vita su quello del Risorto.

L’appuntamento dopo la recita del Santo Rosario e prima della santa messa, presieduta dal parroco Girolamo Alessi.

In mattinata, particolare successo per la passeggiata in e-bike lungo le vie di Comiso, in ricordo di Peppe Ricca, prematuramente scomparso. S

Sabato sera, il sagrato della chiesa dell’Annunziata ha ospitato lo spettacolo musicale con “I Picciotti di Vasco”, seguito da un pubblico numeroso. Gli appuntamenti di richiamo anche quelli dell’animazione per i bambini a cura dell’associazione Girotondo e lo street food curato dal comitato dei festeggiamenti.

Oggi, intanto, si celebra, la solennità dell’Annunciazione del Signore. Le celebrazioni eucaristiche seguiranno il programma festivo o domenicale. Durante la messa vespertina, alle 19,30, sarà eseguito l’antico canto bizantino dell’Akathistos, con l’affidamento alla Madonna Annunziata dei bambini battezzati nel 2023.

Si è conclusa, inoltre, l’attività di pulizia straordinaria durante i giorni di festa curata dall’impresa ecologica Busso Sebastiano, ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale in città.