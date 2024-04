RAGUSA – Continua con un’atmosfera intrisa di fascino francese la 29esima stagione musicale internazionale “Melodica – La musica dell’anima”. Sabato 13 aprile alle ore 20.30, nell’intima cornice dell’auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di Ragusa, con il concerto dal titolo “Passione Francese”, si esibirà il Duo Cantabile, composto dall’abile oboista Marika Lombardi e dalla virtuosa pianista Dora Cantella.

Il programma proposto porterà il pubblico di Melodica in un viaggio attraverso le eleganti musiche francesi, spaziando dal periodo barocco a quello moderno. Sarà come essere accompagnati in una suggestiva e affascinante passeggiata attraverso i secoli.

Marika Lombardi e Dora Cantella, con maestria e passione, esploreranno le note e sperimentando con le melodie, riusciranno a creare una complicità unica tra i loro strumenti, quasi fondendo oboe e pianoforte. Sarà un concerto che trasmetterà tutta la loro dedizione alla diffusione e trasmissione della musica.

“Sarà una serata indimenticabile dedicata alla passione e all’eleganza sonora – commenta Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna – Con un programma ricco di emozioni e virtuosismi, il Duo Cantabile incanterà il nostro pubblico, e con maestria trasporterà in un viaggio attraverso la ricca tradizione musicale francese”.

Il Duo Cantabile, con Marika Lombardi all’oboe e Dora Cantella al pianoforte, è nato nel cuore di Parigi nel 1999, e ha saputo conquistare il pubblico fin dal suo debutto, spingendosi a esplorare il vasto repertorio della musica francese. Grazie al successo ottenuto nei numerosi concerti e concorsi in Europa, il duo ha maturato una profonda complicità artistica, creando una fusione unica tra i due strumenti. Il loro disco “Note di passaggio”, inciso con la casa discografica Discantica di Milano, ha ricevuto critiche entusiaste: “elegance et virtuosité…harmonie parfaite entre les deux instruments et les deux artistes” (la Depeche du midi).

La 29esima stagione musicale internazionale Melodica ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

Il costo singolo del biglietto intero è di € 10; ridotto per studenti fino a 20 anni € 5; gratuito per i minori di anni 8.

Per info e prenotazioni telefonare al 3669790999 e 3492993208, scrivere ad associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito https://associazionemelodica.wixsite.com/melodica.