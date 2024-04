L’ associazione socio-culturale Gruppo D Più insieme all’ Assessorato alle pari opportunità, ha avviato lo scorso mese, in occasione della giornata internazionale della donna, un’ iniziativa volta alla promozione della consapevolezza su temi quali parità di genere ed emancipazione femminile. Dopo aver proiettato “Sognando Beckham”, oggi, lunedì 8 aprile alle ore 19:30, presso il teatro Naselli a Comiso, i cittadini sono invitati gratuitamente alla visione del film “La bicicletta verde” di Haifaa Al-Mansour.

In questo film ritroviamo molte tematiche su cui è importante riflettere poiché ognuno di noi ha atteggiamenti e pensieri da cambiare e su cui crescere riguardo la visione delle donne e della parità che deve esserci con gli uomini, sotto miriadi punti di vista quali l’ uguaglianza economica, l’ uguaglianza rispetto a cariche lavorative e sociali, ed ancora riguardo le responsabilità verso i figli e la casa.

Quella del film è sicuramente una cultura diversa della nostra, in cui le donne non hanno la possibilità nemmeno di decidere sul proprio matrimonio e non possono lavorare, in cui è il marito a decidere le attività in cui la moglie può cimentarsi… ma anche nella nostra cultura devono essere fatti tanti passi avanti, poichè siamo ancora legati ad una mentalità per cui la donna guadagna meno dell’ uomo e questo viene visto normalmente, in cui la donna deve occuparsi di più rispetto all’ uomo della gestione della casa e dei figli, in cui è sempre l’ uomo ad avere un potere maggiore e spesso anche noi donne preferiamo stare in silenzio e lasciare che queste radicate forme di maschilismo continuino a fare il loro corso, senza nemmeno rendercene conto. Diventa quindi importante promuovere iniziative come queste che diano alle vecchie e nuove generazioni, la possibilità di riflettere e cambiare, di conoscere ciò che accade intorno a noi. Oggi saremo tutte un po’ Wadjda, la bambina protagonista del film, che lotta contro tutti per poter essere uguale al suo amico, per avere le stesse possibilità, lotta perchè ogni donna deve avere indipendenza sociale ed economica.

“Lottare per l’ emancipazione femminile significa semplicemente riconoscere l’ uguaglianza e la piena umanità di donne e uomini”

-Gloria Steinem.