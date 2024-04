Sta già scaldando i pedali la Granfondo Città di Ragusa. Domenica 28 aprile, il capoluogo ibleo torna a fare da cornice a una competizione ciclistica che è pronta a superare il numero di presenze della scorsa edizione, quella del 2023 che aveva inaugurato l’avventura di una grande manifestazione per gli amatori della superleggera.

Un appuntamento da non perdere, una idea che è diventata sempre più consistente sino a convincere alcuni appassionati a ripetere l’organizzazione di un evento di grande respiro dedicato alle due ruote su strada.

La Granfondo sarà caratterizzata da una tre giorni di appuntamenti, quindi a partire dal 26.

Iniziative all’insegna del puro divertimento che offriranno ai partecipanti, e non solo, la possibilità di vivere una esperienza unica. In più ci sarà anche il Music fest, uno spettacolo musicale con l’esibizione di gruppi dal vivo.

Il “village”, anche quest’anno, sarà allestito in piazza Libertà. Due i percorsi di gara. Il principale misura 119,5 km per un dislivello di 1.793 metri. Non mancheranno le difficoltà altimetriche, considerando che il tracciato svaria nella provincia scendendo inizialmente quasi al livello del mare a Marina di Ragusa per poi salire passando per Modica fino ai 933 metri del Monte Lauro per poi ritornare verso Ragusa con un finale però in salita.

Previsto anche il percorso medio, che misura 95 km per 1.313 metri. C’è ancora la possibilità di iscriversi, naturalmente.

L’obiettivo degli organizzatori è di superare, e di gran lunga, i 450 iscritti della scorsa edizione.

Anche nel 2024, saranno assegnati i titoli regionali per ogni categoria. Inoltre, la Granfondo Città di Ragusa sarà prova valida per la Coppa Sicilia. Sul sito internet www.granfondocittadiragusa.it è possibile scaricare la traccia gpx per potere tracciare tutti i riferimenti necessari oltre al modulo per l’iscrizione.

“Ci risiamo – sottolineano gli organizzatori – la macchina della Granfondo è in moto già da un bel po’ perché non vogliamo lasciare nulla al caso. Soprattutto sul fronte della sicurezza che per noi costituisce una priorità. Se prevediamo una intensa partecipazione? Diremmo proprio di sì. Ci saranno ciclisti provenienti da ogni parte della nostra isola. E anche oltre.

Ringraziamo l’Amministrazione comunale e il sindaco Peppe Cassì per il supporto oltre, ovviamente, a tutti gli sponsor che ci stanno dando una mano. Questa manifestazione, altresì, rappresenta una occasione per fare conoscere meglio le bellezze del nostro territorio urbano, da Ibla al centro storico superiore. Vogliamo che tutti restino incantati dalle bellezze che il nostro barocco riesce ad esprimere”.