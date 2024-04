Prosegue il novenario in onore di Maria Santissima di Gulfi, Regina e Ptrona di Chiaramonte. Oggi, in particolare, alle 11 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Mallemi, parroco della chiesa Madre di Giarratana. Alle 19, la santa messa in cui saranno ricordati i defunti dello scorso anno.

A conclusione, visto che è la giornata della donna, ci sarà la degustazione dei dolci preparati dalle donne e dei rustici offerti dall’associazione femminile “8 marzo”.

Domani, giovedì 11 aprile, giornata dei pastori e delle associazioni di volontariato. Alle 9 la santa messa, alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta da don Pietro Floridia, parroco del duomo di San Giorgio in Ragusa. Alle 19 la santa messa sarà animata dai pastori e dalle associazioni di volontariato.

E’ prevista la benedizione dei bambini nati e battezzati dal 2023. Dopo la celebrazione, il simulacro di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, sarà portato in chiesa Madre.

Parteciperanno le seguenti associazioni: Associazione Piano dell’Acqua, Associazione giovanile Roccazzo, Avis Chiaramonte Gulfi, Associazione Muti. La serata sarà offerta dalle stesse associazioni.

Venerdì è la giornata dei Masci. Alle 9 la messa, alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta da don Andrea Pomillo, parroco della parrocchia Madonna delle Lacrime in Vittoria. Alle 19 la celebrazione eucaristica. A conclusione, la serata offerta dai “Masci”. Dopo la celebrazione, il simulacro di San Giuseppe sarà portato alla società Umberto I.

Sabato 13 aprile, poi, sarà la giornata dei commercianti: alle 9 la messa, alle 9,30 nella chiesa del Carmelo il raduno dei malati e dei volontari dell’Unitalsi. Alle 10 la recita del Rosario animato dall’Unitalsi dalla chiesa del Carmelo sino alla chiesa Madre. Alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta da don Ettore Todaro, parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Vittoria, animazione a cura dei volontari dell’Unitalsi.

Alle 16, nella chiesa di San Giovanni, raduno di tutti i bambini, ragazzi, giovanissimi delle parrocchie chiesa Madre, San Nicola e Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Ci sarà un momento di catechesi guidato dal predicatore, padre Francesco Narcisi da Messina dell’Ordine dei predicatori. Seguirà il “cuncursu” con il piccolo simulacro della Madonna di Gulfi. Alle 17,30 in chiesa Madre la celebrazione eucaristica per i ragazzi, presieduta dall’arciprete parroco don Graziano Martorana. In piazza, serata a cura dei “commercianti” con la collaborazione dell’istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica, sede di Chiaramonte Gulfi.

“Queste giornate che valorizzano le professioni – commentano il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, con il presidente sezionale, Danilo Scollo, che stanno supportando mediaticamente l’appuntamento religioso – si stanno rivelando molto interessanti perché affondano le radici in tradizioni consolidate che ci fanno comprendere quanto ricco di storia sia il nostro territorio. Anche gli operatori commerciali di Chiaramonte stanno partecipando attivamente a momenti che celebrano l’identità del paese”.