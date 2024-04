I consiglieri comunali Paolo Amato e Rosy Maria Tavano hanno comunicato al Presidente del civico consesso di Monterosso Almo la costituzione in seno al consiglio comunale del gruppo politico della Democrazia Cristiana.

Nell’occasione, i due consiglieri hanno voluto ringraziare l’on.le Ignazio Abbate e la segretaria provinciale del partito, la dott.ssa Anna Maria Aiello, per la fiducia e il sostegno accordato.

Obiettivo dei due consiglieri sarà quello di continuare a lavorare, dai banchi dell’opposizione nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori, mettendo a disposizione, il proprio impegno e competenze per il bene e nell’interesse esclusivo della comunità monterossana e iblea.

Nei giorni scorsi, in vista della seduta di consiglio comunale di giorno 11 aprile, il consigliere Amato aveva avuto modo di diffondere una nota sui contenuti della seduta stessa.

Era prevista – ha specificato Amato – la relazione del sindaco sullo stato della sua attività amministrativa fatta di cose realizzate in gran parte da altri e soprattutto deficitaria rispetto ai problemi economici in cui versa l’ente, sono infatti di qualche giorno fa altre due sentenze perse contro le società cui l’ENEL ha ceduto crediti pregressi, che si aggiungono ad altre sentenze che stanno mettendo a dura prova le casse comunali.

C’erano anche altri punti all’ordine del giorno a firma del gruppo di minoranza.

Uno su tutti la proposta di regolamento per l’istituzione della diretta streaming dei Consigli comunali. Monterosso è ormai rimasto uno dei pochi comuni a non averla.

Tra gli altri punti una interrogazione sullo stato dei lavori dello stadio comunale, iniziati ormai 7 anni fa grazie ad un finanziamento Cipe di 400 mila euro e ancora in stallo.