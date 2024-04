“Saluto con grande soddisfazione l’ingresso nella famiglia democristiana dei consiglieri comunali di Monterosso Paolo Amato e Rosy Tavano. A loro va il mio migliore augurio di un buon lavoro per il territorio che rappresentano e non solo”.

Così l’Onorevole Ignazio Abbate commenta la formazione di un gruppo consiliare DC in seno al Consiglio Comunale di Monterosso Almo nel quale sono confluiti, per l’appunto, i giovani consiglieri Amato e Tavano.

“Non posso che essere contento a seguito della formazione di un gruppo consiliare che porti avanti i valori democristiani. Lo sono ancora di più perché conoscono molto bene sia Paolo che Rosy e li stimo tantissimo per come stanno portando avanti la loro attività politica.

Anche in altri comuni della Provincia di Ragusa nasceranno a breve gruppi consiliari DC per un movimento che vuole tornare a radicarsi tra i monti iblei”.

Paolo Amato, ventitreenne già candidato sindaco, nonostante la giovane età, alle ultime elezioni comunali ha dato del filo da torcere all’attuale primo cittadino di Monterosso Almo, finendo secondo solo per una irrisoria manciata di voti.

Rosy Tavano ne ha condiviso prima la campagna elettorale nella lista civica Futuro Comune, nella quale è risultata essere la più votata, e quindi il posto in consiglio portando avanti una sana e costruttiva opposizione e soprattutto portando in politica una sana ventata di novità.

Soddisfatta anche la segretaria provinciale della DC, Anna Maria Aiello: “Con gioia e ammirazione partecipiamo la scelta dei due giovanissimi consiglieri comunali Paolo Amato e Rosy Tavano, di costituirsi nel Gruppo Democrazia Cristiana. È una nuova storia per la provincia di Ragusa: il coraggio, la passione, la fierezza, l’orgoglio di questi giovani liberi e forti che fanno dei principi etici, morali e cristiani della Democrazia Cristiana il proprio credo politico nella consapevolezza ed impegno per una società migliore a difesa del bene comune”.