Giorno 10 aprile, si è tenuto a Modica nella scuola Euroform, un evento in cui è stato affrontato da Don Fortunato Di Noto, il tema della “tutela dei minori nel web e nell’ intelligenza artificiale”.

Don Fortunato è fondatore dell’ Associazione Meter e si occupa da oltre 30 anni della tutela dei minori dai pericoli e da abusi sessuali.

Oggi il mondo digitale è ricco di insidie per i giovani, i quali facilmente possono perdere il senso della realtà o possono essere portati a fidarsi ed interagire con persone che non conoscono e queste possono rappresentare un pericolo. La pedopornografia è stata ed è una realtà dalla quale proteggersi e dalla quale i genitori, gli insegnanti e persone come Don Fortunato devono mettere in guardia, evitando di esporre i propri figli senza attenzionare le piattaforme in cui si interagisce, la privacy e quindi chi e cosa può interagire con i conteniti digitali pubblicati.

Quindi è un lavoro che ha inizio dai genitori,

che hanno il dovere di sensibilizzare i ragazzi dai rischi ma anche dall’ abuso di internet e dall’ intelligenza artificiale, che sì, migliora la nostra vita in termini di praticità, di problem solving, di conoscenza e partecipazione, ma che spinge sempre più -soprattutto le nuove generazioni- a vivere in un mondo fittizio, mettendo in disparte le interazioni reali ed umane.

Bisogna “bussare” alla porta della stanza dei propri figli, confrontarsi con loro per conoscere l’ uso che fanno dell’ IA e del metaverso, essere per loro d’ esempio invogliandoli a vivere nel mondo reale e a costruire rapporti Veri, poiché purtroppo, quelli che nascono virtualmente spesso sono costellati da false identità.

Bisogna insegnare ed imparare ad usare questo potente strumento che ormai fa parte delle nostre vite; eventi come questo, quindi, diventano necessari. Don Fortunato Di Noto, infatti, continuerà in altre sedi i suoi incontri volti alla tutela dei minori.