Non si fermano i festeggiamenti primaverili (torneranno anche a settembre) in onore di Maria Santissima Addolorata, patrona e regina di Monterosso Almo.

Oggi, alle 20, nel santuario diocesano intitolato alla Vergine, gli alunni dell’istituto comprensivo Luigi Capuana Monterosso-Giarratana presenteranno alcune poesie e i disegni realizzati a scuola che celebrano la figura dell’Addolorata.

Un momento emozionante per i bambini ma anche per le loro famiglie. I bambini, insomma, avranno l’opportunità di raccontare Maria con disegni e poesie.

Grande, poi, il successo riscosso, sabato scorso, dal coro polifonico e dall’ensemble di fiati “Cantus Novo” diretti dal maestro Giovanni Giaquinta. Avente per tema “Ave Generosa”, il concerto ha messo in evidenza la potenza della musica sacra e, in particolare, quella dedicata a Maria.

I festeggiamenti proseguono domani quando alle 19, durante la celebrazione eucaristica, ci sarà l’omelia del novello diacono Luca Roccaro. Giovedì alle 9,30 omaggio floreale dei bambini alla Vergine Addolorata, alle 19 la celebrazione eucaristica con omelia del novello diacono Giuseppe Cascone. Alle 20, adorazione eucaristica animata dall’Azione cattolica.

“Sono le ultime fasi – commenta il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che sta sostenendo la festa dal punto di vista mediatico – di una tradizione che dice molto sulla cultura delle nostre comunità locali, sempre ancorati alle tradizioni e felici di poterle esaltare. È un patrimonio che siamo chiamati a salvaguardare”.