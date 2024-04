È stato esaminato oggi in II Commissione Bilancio il disegno di legge “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione siciliana” (n. 530).

A tale DDL l’Onorevole Ignazio Abbate, componente della II Commissione, ha presentato un emendamento contenente alcune osservazioni relativamente all’applicazione dell’articolo 7 ovvero quello riguardante il personale del consorzio di bonifica.

“Rilevando come ci sia la copertura finanziaria sia per l’esercizio 2024 che per quelli successivi del 2025 e 2026 – dichiara l’esponente della DC – ritengo sia possibile procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato di tutti i lavoratori stagionali attualmente fermi a 151 giorni.

Ed inoltre il contestuale passaggio di tutte le altre unità presenti nelle fasce da 78 giorni e 101 giorni ad una fascia unica di 151 giorni di lavoro all’anno.

Ritengo che con tale disposizione si concretizzi una risposta occupazionale vera per tutto il personale dei consorzi di bonifica regionale che da tantissimo tempo aspettano novità sul loro futuro occupazione.

Inoltre, in questo modo verrebbe garantita una maggiore funzionalità dell’apparato consorziale con innegabili ricadute positive sull’utenza”.

L’emendamento dell’Onorevole Abbate sarà integrato al DDL e inviato alla III commissione prima di approdare in Aula.