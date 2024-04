La Cna territoriale di Ragusa, con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Modica presieduta dal sindaco Maria Monisteri e dell’on. Ignazio Abbate, ha promosso per domani, venerdì 19 aprile, a partire dalle 18, gli stati generali delle Zone economiche speciali che saranno ospitati presso la sala Moak della zona industriale Modica-Pozzallo.

Saranno presenti l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, il direttore generale dell’assessorato, Carmelo Frittitta, il commissario Irsap Marcello Gualdani, il neocommmissario Asi Salvatore Nicotra, il direttore Irfis Giulio Guagliano e l’on. Abbate, presidente della commissione Affari istituzionali all’Ars.

L’organizzazione di categoria sarà rappresentata, tra gli altri, da Mauro Crimi, delegato per il Mezzogiorno della Cna nazionale.

“La Zes unica – sottolinea il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono – è in grado di catalizzare aziende e investimenti, rappresentando un formidabile strumento di accelerazione dello sviluppo.

Non è un caso che ci siano 4500 Zes nel mondo e oltre 90 solo in Europa. Basta una verifica in questi siti per comprendere quali sono gli straordinari risultati ottenuti.

Consideriamo, anche, che, rispetto alla nostra realtà, esistono Zes a livello frontaliero, in Tunisia, in Egitto, in Marocco. Facciamo i conti con una competizione fortissima. Ma proprio per questa ragione è di fondamentale importanza sapere cogliere questa occasione che definiamo unica e, oseremmo dire, irripetibile”.

“Ci sono aspetti che vanno migliorati – aggiunge il segretario territoriale Cna Ragusa, Carmelo Caccamo – e il confronto di domani ci aiuterà proprio in tale direzione.

La Zes va resa più accessibile alle piccole aziende che noi rappresentiamo. E, sotto il piano infrastrutturale, occorrerebbe uno sforzo in più da parte della Regione per consentire una maggiore movimentazione delle merci sul territorio isolano e nel collegamento con gli altri territori.

Ringraziamo il sindaco di Modica e l’on. Abbate che si sono prodigati nell’organizzazione di questo importante momento.

Grazie anche a Caffè Moak per avere messo a disposizione la propria struttura. Abbiamo già la percezione che parteciperanno i rappresentanti di numerose aziende. Ciò a testimoniare il grande interesse nei confronti di questa iniziativa”.