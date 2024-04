Conclusa l’attività di valorizzazione del Ragusano Dop che ha raggiunto milioni di consumatori siciliani e non solo. Stamani a Ragusa l’evento finale con visite guidate negli stabilimenti produttivi e nei magazzini di stagionatura e un confronto a più voci.

RAGUSA – Milioni di consumatori hanno compreso maggiormente le peculiarità dello storico formaggio Ragusano DOP. Raggiunti da un’intensa campagna promozionale, online e offline (dai siti web agli annunci Google e Meta, dai quotidiani cartacei alle principali tv regionali e negli slot messi a disposizione da Sky, ai banner luminosi agli arrivi dell’aeroporto di Catania).

Grazie alla seconda edizione del “Progetto di Fattoria”, finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, sottomisura 3.2, si è potuto perseguire l’obiettivo ambizioso di promuovere le qualità uniche di questo formaggio e di sostenere le attività dei produttori locali.

Il “Progetto di Fattoria”, nato dalla collaborazione tra Progetto Natura e Occhipinti Latticini di Fattoria, ha rappresentato un impegno corale per valorizzare il Ragusano DOP, autentico tesoro della tradizione casearia siciliana.

Un formaggio che non è solo una prelibatezza gastronomica, ma un simbolo di storia, tradizione e passione artigianale.

L’evento conclusivo con un convegno finale e momenti di degustazione preceduti da visite guidate alle strutture produttive dove i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’affascinante mondo della produzione casearia, scoprendo i segreti della sua creazione e l’amore dedicato a ogni forma.

Il convegno di chiusura ha rappresentato il culmine di questo viaggio, con interventi illuminanti da parte dei vari rappresentanti del mondo politico, istituzionale e agricolo.

Cuore centrale della campagna, ideata e realizzata dall’agenzia MediaLive con le foto di Marcello Bocchieri e le immagini video di Gianni Licitra, è stato naturalmente il formaggio Ragusano Dop, il formaggio che “mette d’accordo tutti” perché adatto ai bambini come ottima e nutriente merenda, per gli adulti per occasioni speciali o per un uso quotidiano a tavola, ma anche per gli anziani come pasto completo in abbinamento a carboidrati. E la campagna, anche attraverso il sito web www.progettodifattoria.it ha rimarcato questi messaggi rilanciando l’attenzione sulla produzione di un prodotto d’eccellenza e certificato.

E tra i temi trattati durante il convegno finale spiccano infatti le strategie di marketing sui social media e l’innovazione nella comunicazione del processo produttivo per adattarsi alle esigenze dei consumatori moderni.

Sostenendo così i produttori locali, l’impegno di “Progetto di Fattoria” ha permesso di creare valore non solo per il prodotto, ma anche per le comunità agricole che ne sono custodi.

Tra gli intervenuti di stamani c’erano il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, i deputati regionali Nello Dipasquale e Giorgio Assenza, l’assessore allo Sviluppo Economico di Ragusa, Giorgio Massari, il direttore del Consorzio Ragusano Dop, Enzo Cavallo, il presidente di Legacoop Sud Sicilia, Giovanni Rollo.

Relatori sono stati Salvatore Cascone, direttore di Progetto Natura, Giuseppe Cascone nella duplice veste di titolare dell’azienda Occhipinti Latticini di Fattoria e di presidente del Consorzio Ragusano Dop, Carlo Catanossi presidente di Natura e Qualità, Giorgio Ragusa, coordinatore del “Progetto di Fattoria”, Carmelo Saccone dell’agenzia di comunicazione MediaLive.

A chiudere i lavori, in rappresentanza della Regione, Giorgio Carpenzano dirigente capo dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Ragusa.

“Progetto di Fattoria” ha segnato un capitolo importante nell’attività promozionale del Ragusano DOP, ma il viaggio non finisce qui perché si proseguirà con altre azioni dedicate a questa eccellenza gastronomica siciliana, pronta a conquistare nuovi palati.