Il 20 e 21 aprile avrà luogo a Ragusa la grande festa del progetto Spazi ai giovani, un viaggio durato un anno in cui esplorazioni urbane, laboratori artistici ed eventi culturali sono stati protagonisti di una Ragusa che merita Colori, come quelli che hanno portato gli organizzatori e i giovani che vi hanno partecipato. Il culmine di questa avventura avverrà tra qualche giorno; il Centro commerciale culturale Mimì Arezzo e le strade intorno saranno spazi culturali vivi e aperti a tutti gratuitamente in cui sarà possibile partecipare a spettacoli di arte urbana, giochi e proiezioni. La giornata sarà aperta da una passeggiata per scoprire le installazioni artistiche realizzate sui muri dai partecipanti, seguiranno giochi da tavolo, giochi di strada e non solo; verrà proiettato per la prima volta il documentario “Ragusae. Voci e storie dal centro”, racconti cittadini sul Vivere il centro storico, seguirà difatti, dibattito e aperitivo. Per chi ama i libri e le avventure, ci sará “Libri al centro” e ci si confronterà attraverso le parole ed i libri. E ancora, la musica sarà anche parte importante dell’ evento, con il concerto serale di “Sunny & Small Combo live” e la selezione di vinili.

Tutte le iniziative in programma sono state ideate e realizzate dai giovani partecipanti in collaborazione con l’ associazione Argent APS , associazione Generazione Zero ed il supporto del comune di Ragusa.

Cosa aspira ad essere questo progetto?

Come gli stessi organizzatori hanno detto, non è un percorso turistico, non è nemmeno un percorso storico.

È un itinerario che vuole far conoscere e far vivere realtà sociali, artistiche, artigianali, esplorando ciò che avviene nelle nostre città ricche di sfumature d’arte e di sogni. Si vuole promuovere la partecipazione e la produzione culturale creando spazi in cui sperimentare momenti di socialità.