Definito, a Ragusa, il programma per le celebrazioni del 79esimo Anniversario della Liberazione. In concomitanza con la cerimonia celebrativa presieduta a Roma dal presidente della Repubblica, si terrà nel Comune capoluogo la tradizionale manifestazione organizzata in collaborazione con il Comune di Ragusa. Alle 10,00 formazione del corteo in piazza Gramsci che successivamente muoverà per la deposizione delle corone presso la stele all’Unità d’Italia, lapide al Tenente Lena, lapide ai caduti, lapide ai braccianti agricoli, monumento ai Caduti in guerra.

All’arrivo del corteo sul sagrato della Cattedrale di San Giovanni Battista seguiranno l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti in guerra da parte del prefetto, del sindaco, del comandante di presidio militare; quindi è prevista la benedizione del Monumento. Percorso: piazza Gramsci, viale Tenente Lena, via Roma, corso Vittorio Veneto, via Mario Rapisardi, corso Italia, Piazza San Giovanni.