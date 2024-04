Sabato 27 aprile alle 18 si terrà a Palazzo Spadaro a Scicli il convegno dedicato a Carmelina Trovato e alle compagne che con lei aprirono la strada verso la rivendicazione di diritti sociali e politici ma anche verso l’emancipazione delle donne. Storie di donne che hanno rappresentato per i lavoratori e le lavoratrici di Scicli un punto di riferimento importante, protagoniste di battaglie di forte carica “rivoluzionaria” sul piano del rinnovamento e della giustizia sociale.

Saranno ricordati gli anni che precedettero e seguirono il secondo conflitto mondiale, il “caso Chiafura” e si rifletterà sulla condizione della donna in Sicilia e negli Iblei in quegli anni cruciali di svolta per la conquista dei valori della libertà e dignità degli uomini e delle donne.

Carmelina Trovato fu la prima donna tesserata nel Partito comunista di Scicli e ne fu anche Segretaria della Camera del Lavoro in tempi in cui la società assegnava alle donne ben altri ruoli che quelli della politica. Per lunghi anni a Scicli fu interprete e simbolo delle lotte svolte al femminile, in difesa dei diritti dei lavoratori. Con lei si fecero avanti altre donne, tutte accomunate dalla passione e ferma fiducia negli ideali e nei valori della libertà: tra queste Teresa Arrabito, Francesca Cuffaro, Rusina Agolino, solo per citarne alcune.