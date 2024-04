Incendio in abitazione a Comiso, determinato presumibilmente da un corto circuito di un impianto nelle vicinanze di un divano. La squadra operarativa del distaccamento di Vittoria dei vigili del fuoco è intervenuta alle 13,35 in via Livatino. Gli occupanti l’abitazione si sono prontamente portati fuori dall’appartamento e non hanno subito alcun danno. I vigili hanno spento l’incendio rilevando l’annerimento delle pareti e nessun danno alla struttura.

In via Iachino a Modica, per cause in via di accertamento, nel corso dei lavori di completamento di una attività di muratura, si è verificata la rapida accensione di liquido infiammabile causando ustioni al soggetto che operava. Quest’ultimo è stato trasferito in ospedale. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Sul posto i militari della compagnia dei carabinieri e gli agenti del commissariato.