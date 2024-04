Ancora un doppio fronte per la Naturosa Ragusa. Ancora un duplice impegno a testimoniare il fatto che questa stagione risulta essere ricca di stimoli e spunti per il sodalizio ibleo del presidente Giuseppe Nascondiglio. A Palagonia, domenica scorsa, è andata in scena la seconda prova di Coppa Sicilia. I giovanissimi, accompagnati dal diesse Gianluca Zaccaria, si sono messi in vetrina, nonostante per alcuni di loro fosse la prima esperienza. “Sì, è vero – sottolinea Nascondiglio – c’era anche chi si cimentava con questa esperienza per la prima volta, ma sono stati tutti fantastici e bravi. E a loro vanno i miei complimenti e quelli provenienti da tutto lo staff”. A formare la pattuglia iblea Daniele Messina, Michela Cappello, Luca Pagliaroli, Lorenzo Gualato, Simone Pluchino, Carlo Avola, Leo Pagliaroli, Paolo Alì, Giorgio Cappello, Michele Scala e Flavio Parisi. Addirittura, Cappello e Avola sono riusciti a salire sul podio, conquistando la terza posizione. Una performance da sottolineare. Per quanto riguarda, invece, le competizioni su strada il ds Giampiero Pitino ha accompagnato il team a Bisacquino, nel Palermitano, per una delle classiche della stagione. Salvatore Caruso è riuscito a salire sul gradino più alto del podio nella categoria Allievi. Ottime, poi, le prestazioni di Angelo Brugaletta, Nicolas Tumino e Corrado Spadaro nella stessa categoria. Tra gli Esordienti, da segnalare il secondo posto per Federico Occhipinti. Mentre hanno concluso la gara Emmanuel Brugaletta e Leonardo Carbonaro, quest’ultimo dopo una caduta. Ancora una volta, sugli scudi tutti gli atleti che hanno dato prova della loro capacità e spirito di adattamento.