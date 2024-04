Con circolare numero 19791, l’assessorato regionale alla Salute ha autorizzato l’Asp di Ragusa a procedere alla stabilizzazione del personale precario inquadrato nel profilo ausiliario ex categoria “A” attualmente in servizio o anche licenziato purché abbia maturato 18 mesi di lavoro di cui 6 in periodo di pandemia da Covid 19. A dare questo importante annuncio che riguarda una cinquantina di lavoratori in tutta la provincia, è l’onorevole Ignazio Abbate (nella foto) che nei mesi scorsi ha raccolto le richieste di questi lavoratori portandoli sul tavolo dell’assessore Volo.

“E’ proprio l’assessore che voglio ringraziare insieme al direttore generale Iacolino per la sensibilità mostrata nell’aver ascoltato le istanze provenienti da questo comparto lavorativo. Oggi è un grande giorno – continua l’onorevole Abbate – perché si conferisce dignità lavorativa e serenità a cinquanta famiglie che aspettavano questa notizia da tempo. Al momento si tratta di un contratto part time ma comunque a tempo indeterminato, che è il tasto sul quale ho cercato di premere maggiormente in sede di colloqui in assessorato. Che la notizia sia arrivata nel giorno della Liberazione è una splendida coincidenza che fa ben sperare ancora di più per il futuro di queste persone, la cui opera è stata fondamentale anche e soprattutto in periodo di pandemia”.