Gioca in trasferta, sabato 27 aprile, alle 18,30, l’Andimoda Ragusa in occasione della nona giornata di ritorno del campionato di Serie B di pallamano maschile. Il sette allenato da Salvatore Russo sarà di scena a Messina contro un avversario per nulla abbordabile. La squadra iblea dovrà cercare di trovare gli stimoli giusti per ripartire di buona lena e trovare quei punti che mancano ormai da parecchie giornate per alimentare il proprio bottino in classifica, diventato alquanto scarno.

“Stiamo cercando – sottolineano dall’Andimoda Ragusa – di riequilibrare e ricompattare l’intero organico. Non è facile. Anche dopo l’incidente di percorso della scorsa settimana che, per una serie di problematiche di vario genere, ci ha impedito di affrontare la trasferta di Marsala. Stiamo cercando di recuperare le fila del discorso e, soprattutto, di chiudere questa stagione nella maniera più dignitosa possibile. Abbiamo da salvaguardare i numerosi giovani che si sono voluti scommettere con la nostra squadra. E cercheremo di farlo nelle tre partite di campionato che ancora mancano da disputare. Il nostro obiettivo resta sempre quello di fare in modo che questa disciplina continui a fare proseliti anche nel prossimo futuro. Un obiettivo complesso, ma rispetto a cui non ci tiriamo indietro”.