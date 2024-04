I fedeli di una delle comunità più numerose di Ragusa festeggiano il proprio “patrono”, San Giuseppe artigiano. Le celebrazioni, in tutto il quartiere Sud, che prenderanno il via domani, sabato 27 aprile, si concluderanno lunedì 6 maggio con la santa messa presieduta dal vescovo a cui parteciperanno gli artigiani della città e i membri della federazione dei maestri del lavoro. Domenica 5, invece, la festa esterna. Il fermento che si nota tra le vie della zona in questione si traduce in una speciale devozione nei confronti del santo dei lavoratori, con tutta una serie di iniziative destinate a fare sentire l’attaccamento non solo alla figura di San Giuseppe artigiano ma anche all’idea di trasformare la comunità in un’unica grande famiglia. “Lasciamo che San Giuseppe artigiano – sottolinea, nel messaggio ai fedeli, il parroco, don Andrea La Terra – ci aiuti ad ascoltare la chiamata di Dio e a diventare, come Lui, artigiani del bene e costruttori amabili della comunione e della pace. Lasciamo che la nostra fede in Cristo, custodito e amato da San Giuseppe, ci liberi dalla ricerca del benessere e del profitto a ogni costo e allarghi le prospettive di carità di ogni nostra quotidiana attività”. Domani le celebrazioni prenderanno il via alle 22 e proseguiranno sino alle 8 di domenica con l’adorazione eucaristica notturna. Domenica, alle 8,30, ci sarà la preghiera del Rosario e le litanie a San Giuseppe, alle 9 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Fabio Pistillo, ocd.

Alle 11 la santa messa presieduta dal sacerdote Luca Tuttobene. Alle 18,15 la preghiera del Rosario e le litanie a San Giuseppe, alle 19 la santa messa presieduta dal sacerdote Roberto Asta, vicario generale della diocesi. Lunedì alle 8 la preghiera del Rosario e le litanie a San Giuseppe, alle 8,30 la santa messa presieduta dal sacerdote Giuseppe Iacono, alle 18,30 la preghiera del Rosario e le litanie a San Giuseppe, alle 19 la celebrazione eucaristica insieme ai parroci e alle comunità parrocchiali della cattedrale e dell’Ecce Homo. A sostenere mediaticamente l’appuntamento religioso Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente Gianluca Manenti e Confcommercio sezionale con il presidente Mariarosa Chiaramonte. “La celebrazione dei lavoratori in queste giornate speciali – dicono entrambi – ci mette nella condizione di esaltare le figure di coloro che si impegnano ogni giorno per la comunità ai fini produttivi, figure, però, che, in un periodo storico molto complesso, stanno facendo i conti con numerose difficoltà. Le stesse, comunque, hanno maturato doti non comuni di resilienza che ci fanno sperare al meglio in chiave futura”.