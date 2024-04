Tutto pronto per la Granfondo su strada più a Sud d’Italia, promossa dall’Asd Team Nuova Avir e sostenuta dal Comune di Ragusa. Il Città di Ragusa sarà chiamato ad assegnare i titoli regionali di categoria. Il percorso principale è di 119,5 km con un dislivello di 1.793 metri: un tracciato impegnativo, con molte asperità soprattutto nella seconda parte, toccando i 933 metri della sommità del Monte Lauro prima di tornare a Ragusa. Il tracciato medio è invece di 95 km per 1.313 metri.

Partenza e arrivo in piazza Libertà, qui è allestito un grande villaggio espositivo che ospita molti eventi di contorno nell’arco di 3 giorni. L’apertura del village è prevista oggi alle 15. Alle 17,30 l’apertura degli stand con l’inizio delle attività sportive e commerciali all’interno dell’area village. Alle 19,30 ci sarà il music fest, spettacolo musicale con l’esibizione di gruppi dal vivo: The seadix, Elisa Occhipinti, The evergreen band, Little house blues band, area 22 – Acoustic trio, Duettilascio, Orazio Rani. Direttore artistico Angelo Carnemolla, presenta Maurizio Mezzasalma. Domani, dalle 10, apertura segreteria, con distribuzione pettorali e pacchi gara presso la palestra Cesare Battisti in piazza Libertà. Ci sarà ancora la possibilità di iscriversi alla Granfondo e alla Mediofondo. Alle 10,30 apertura village. Ci sarà la gimkana ciclistica riservata ai ragazzi dai 6 ai 13 anni tesserati alla Fci e aperta ai non tesserati.

Percorso completamente chiuso in piazza Libertà, si partecipa con qualsiasi bici, a curare il tutto Salvatore D’Aquila, presidente del comitato provinciale Fci Ragusa. Dalle 15 group cycling promo event con tre sessioni, una ogni ora. Alle 17 un momento istituzionale dedicato ai sostenitori e agli sponsor nella sala Cartia della Camera di commercio. Alle 19,30 la seconda giornata del Music fest con Limping five, Gruppo sanguigno, Psa puoi sentirmi ancora, The biscuits out machine, Naife, Black circles, Omega. Domenica dalle 6,15, apertura segreteria. Alle 7,30 apertura griglie. Alle 8 il saluto delle autorità e alle 8,30 la partenza che, alle 8,15, sarà preceduta da quella riservata alle categorie Junior e Under 23. Lo staff organizzativo metterà a disposizione ben 160 volontari lungo il percorso. Alle 10,30 l’apertura del village. Sempre domenica, inoltre, dalle 12 il pasta party con l’intero ricavato che sarà devoluto a sostenere i progetti dell’Ail. Diretta con telecronaca sui maxischermi per tutta la durata. Gli arrivi sono previsti per le 13,20. Alle 15 le premiazioni e alle 18 la chiusura del village.