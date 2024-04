Dopo gli straordinari successi ottenuti negli ultimi giorni a Venezia, al teatro comunale di Vittoria, con la standing ovation e applausi durati per oltre una decina di minuti, e a Rosolini, Amedeo Fusco, regista e attore, torna con il suo cavallo di battaglia. Domani, sabato 27 aprile, alle 21, al museo della Cattedrale, in corso Italia 87 a Ragusa, sarà infatti riproposto Amedeo Fusco racconta Frida Kahlo, il grande affresco sotto forma di recital che è tributato a un personaggio iconico dei nostri tempi, la pittrice messicana la cui vita resta ancora oggi al centro dell’attenzione per l’intensità con cui la stessa è stata vissuta. Fusco, alla 66esima replica di questa conferenza spettacolo, va al di là della biografia ufficiale, cerca di carpire i segreti del personaggio, di raccontarne le più recondite emozioni, per tracciare un quadro inedito, commovente e struggente di una personalità tra le più influenti nel campo artistico di questi ultimi due secoli.

Grazie alla presenza del tenore Dario Adamo e alle ricerche e alle grafiche curate dall’artista Isabella Maria B, Fusco animerà un racconto da vivere come un viaggio sopra le righe alla scoperta di tutto quello che ancora non è stato detto di questa eccezionale artista. Un racconto che riuscirà a tenere con il fiato sospeso gli spettatori dal primo all’ultimo minuto, uno straordinario affresco su una donna che ha scelto di vivere la propria personalità nonostante tutto e tutti. L’ingresso è 10 euro su prenotazione, info al numero WhatsApp 338.144393. Spettacolo non adatto ai bambini.