Domani, a Rende, con inizio alle 15,30, la Senior maschile del Ragusa Rugby, dopo il brillante secondo posto della stagione regolare siciliana, si gioca l’accesso ai play-off contro la terza classificata del girone campano-pugliese, ovvero il IV Circolo Benevento. “Un’occasione – spiega il direttore tecnico Angelo Iozzia – che va al di là degli obiettivi minimi fissati per la nostra stagione. E’ un modo, l’ennesimo, per confrontarci con formazioni e realtà che non conosciamo, né dal punto di vista tecnico, né agonistico, e farlo consapevoli dei nostri mezzi e del fatto che vogliamo divertirci. Nessuna particolare sfida, solo la voglia di incontrare sul campo amici e atleti che affrontano, come noi, con entusiasmo e passione, queste partite. Sarà il campo, come sempre, a dire chi è il migliore. Affrontiamo ogni partita con lo spirito giusto, come se fosse l’ultima”. Se dovesse vincere, il Ragusa Rugby entrerebbe nella fase play-off, affrontando, a partire dal 5 maggio, con sfide andata e ritorno, le altre formazioni già qualificate. Sempre domani, per l’Under 16, triangolare a Catania con Briganti di Librino e Milazzo. “Non vedevano l’ora di scendere in campo – sottolinea ancora Iozzia – anche perché l’ultima partita ufficiale risale a diverse settimane or sono. Il gruppo si è sempre allenato, ha mantenuto tutti gli effettivi, ma il campo è un’altra storia. Ne avevamo bisogno, e finalmente ci siamo, in questa seconda fase della stagione per la categoria che ci fa ben sperare, vista la voglia, l’entusiasmo e la coesione che contraddistingue i nostri ragazzi”.