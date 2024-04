Gioca ancora una volta una buona gara il Ragusa che, però, si congeda dal campionato di Serie D con una sconfitta, immeritata a dire il vero, sul campo del Città di Sant’Agata. A causa dell’unico errore commesso, gli azzurri si sono visti comminare un penalty che, al 77’, quando ormai c’era poco tempo per recuperare, Mincica ha messo dentro. Battuta d’arresto e sogno play off svanito per l’undici allenato da Giovanni Ignoffo che, comunque, ha poco da recriminare perché i suoi ragazzi, ancora una volta, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, dando ulteriore prova di essere cresciuti di gara in gara. Ci sarà tempo per tracciare i bilanci, ma intanto il Ragusa è riuscito a centrare gli obiettivi prefissati con un manipolo di giovani che hanno fornito una grossa mano ai senior e che si sono rivelati tutti all’altezza della situazione, grazie anche alla sapiente regia dello staff tecnico. L’1-0 di oggi, insomma, non pregiudica il buon lavoro fatto che servirà, se ci saranno le condizioni, per gettare le basi in occasione della prossima stagione, la terza che il Ragusa disputerebbe in Serie D.