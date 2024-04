E’ partita da dentro o fuori, domani pomeriggio, alle ore 18,00 alla Segafredo Arena tra le padrone di casa di coach Vincent e la Passalacqua Ragusa. Serie sull’1-1 con i blitz esterni da parte di entrambe le formazioni, ma con il fattore campo che è tornato nelle mani di Zandalasini e compagne, che avranno la possibilità, in casa, di staccare il pass per la semifinale scudetto. Di fronte una Ragusa ferita per una prestazione che di certo non vorrà ripetere e che farà di tutto per allungare la stagione. “Siamo consapevoli di non avere sfruttato il vantaggio della partita in casa e questo ci dispiace molto perché ci eravamo guadagnati il match point casalingo ma anche per i nostri tifosi che erano accorsi numerosi a sostenerci – dice coach Lino Lardo – Abbiamo però la bella, che è una finale. Sappiamo che con il roster corto e giocando partite ravvicinate non siamo sicuramente avvantaggiati ma queste ragazze hanno sempre dimostrato tanto. Quindi andiamo a giocarcela a testa alta e sicuramente andremo a fare una grande partita”. L’impresa è difficile, ma di certo non impossibile e Ragusa lo ha dimostrato per ben due volte.