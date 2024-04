Consegnati i lavori per la riqualificazione dell’ex Albergo dei poveri.: “Un altro intervento che arriva con un finanziamento Pnrr Rigenerazione urbana. Sono 3 milioni di euro destinati a ridare lustro e luce all’ex Albergo dei Poveri. La durata dei lavori è prevista in 545 giorni e l’appalto è affidato all’Impresa EdilZeta. Un altro passo avanti nel processo che stiamo portando avanti per dare nuova vita a edifici storici di Modica. La rivitalizzazione poi di Modica alta passa anche dalla riqualificazione di opere strategiche come appunto, l’ex Albergo dei poveri”.: “Non solo è una struttura piena di storia e simbolica per la città di Modica ma diventerà la ‘casa’ di tantissimi ragazzi che in quei luoghi troveranno spazi idonei alle proprie attività. Infatti, saranno costruite sale lettura, spazi di coworking, aule multimediali e tantissimo altro. Attività come coprogettazione, condivisione e socializzazione saranno favorite all’interno di questa struttura che porterà tantissimi giovani a vivere Modica Alta. Credo che sia questa la strada giusta per ridare vita a questi quartieri: riqualificare tutti i nostri palazzi storici e ridarli alla Città; così rivive Modica alta. Lo stiamo facendo già con Palazzo Denaro Papa e ora, con la consegna odierna dei lavori, possiamo dirlo anche per l’ex Albergo dei poveri”.