Non ce l’ha fatta il 38enne modicano Alessandro Brafa (nella foto), l’operaio che, il 23 aprile scorso, mentre stava lavorando in un’abitazione di via Iachinoto Saverio, per cause in via di accertamento, è stato investito da liquido infiammabile. Brafa, ricoverato a Catania, è deceduto proprio in queste ore a causa delle ustioni riportate. Lascia la moglie e due figli. Cordoglio unanime da parte di tutta la città.