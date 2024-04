Maurizio Di Fulvio, c hitarrista eclettico considerato dalla critica specializzata uno dei più interessanti ed innovativi musicisti del panorama internazionale, e Alessia Martegiani, una delle voci italiane più richieste ed apprezzate a livello internazionale, saranno i protagonisti, s abato 4 maggio alle ore 20.30, del prossimo appuntamento della 29^ stagione musicale internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”. Con il concerto dal titolo “Latin jazz and italian songs”, gli artisti proporranno per il pubblico dell’auditorium del Centro Commerciale Culturale (Ccc) di Ragusa, un repertorio dal sound morbido e coinvolgente. Il programma del concerto, attraverso accostamenti singolari, regalerà un’interpretazione elegante e trascinante del “choro brasileiro” e della tradizione napoletana e allo stesso tempo eclettica e pulsante attraverso l’esecuzione di “standard latin-jazz e classical music”. Sarà un viaggio tra melodie dal ritmo intenso, un intreccio tra voce e chitarra che con eleganza, tecnica, precisione e sensibilità, regalerà un armonioso momento di convivialità. “Siamo onorati di avere ospiti della nostra rassegna Maurizio Di Fulvio e Alessia Martegiani – commenta la direttrice artistica Diana Nocchiero – La loro esibizione sarà di grande bellezza sonora, e ancora una volta il nostro affezionato pubblico potrà lasciarsi emozionare dal magico linguaggio delle note”.

Alessia Martegiani

ha studiato pianoforte e canto. Ha approfondito la musica contemporanea e in particolare i ritmi e le sonorità latino-americane e afro-americane, effettuando tournèe in Brasile, dove collabora con importanti musicisti e si produce in esperienze live e in studio. Ha studiato improvvisazione jazz e si è laureata all’Università DAMS di Bologna. Insegna canto jazz.

Maurizio Di Fulvio, d

opo il diploma in chitarra classica, si è formato artisticamente con musicisti come J. Bream, A. Carlevaro, J. Scofield, P. Metheny e ha ottenuto primi premi e vari riconoscimenti in concorsi internazionali. Svolge una brillante carriera concertistica, suonando soprattutto in Europa e in America nei festival più prestigiosi a fianco dei più grandi chitarristi e musicisti contemporanei, in qualità di solista e con formazioni varie. È stato docente di chitarra in vari Conservatori italiani e molti dei suoi concerti sono stati registrati e trasmessi da emittenti televisive e radiofoniche di diversi paesi del mondo.

La 29esima stagione musicale internazionale Melodica ha il

patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Il costo singolo del biglietto intero è di € 10; ridotto per studenti fino a 20 anni € 5; gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208, scrivere ad associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito