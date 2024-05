I due falsari (Totino La Mantia e Toti Mancuso, meglio conosciuti come Toti e Totino), con l’aiuto di un terzo complice, hanno accompagnato gli spettatori a vivere una vicenda fatta di ironia, di autoironia, alla scoperta della bellezza del ridicolo che spesso ci circonda. I due comici palermitani hanno chiuso come meglio non si poteva sperare gli appuntamenti della Stagione del sorriso che, ospitata al Marcello Perracchio di Ragusa, hanno costituito una costola, con il teatro comico d’autore, di Teatro in primo piano. In quest’ultima rappresentazione, che ha fatto molto divertire il pubblico, anche perché liberamente ispirata a un classico senza tempo con protagonisti cinematografici Totò e Peppino De Filippo, vale a dire “La banda degli onesti”, è venuta fuori, poi, il senso della comicità come un atto sociale, come l’onestà, da condividere per creare connessioni umane che resistono nel tempo.

“La comicità è un’arte universale – spiega il regista Giampaolo Romania – una lingua che varca il confine culturale, linguistico e sociale. È un riflesso della nostra umanità, un modo di esplorare e condividere le gioie e le follie della vita. Veicolo attraverso il quale possiamo sperare di avviare quel processo di trasformazione emotiva per una pronta “guarigione dell’anima”. Ma cosa rende qualcosa veramente divertente? Certamente l’Inatteso, l’Incongruo: l’elemento di sorpresa che rompe le aspettative. La situazione in cui ci si aspetta una cosa e accade qualcos’altro, o quando gli opposti prima si incontrano e poi si scontrano in modo imprevedibile. L’incongruenza, l’assurdità e il paradosso sono dunque come le specie che popolano un meraviglioso e sorprendente giardino condominiale”. Momenti venati d’intelligente ironia e di sagace arguzia, sempre con il sorriso sulle labbra, a caratterizzare questa messa in scena applauditissima dal pubblico. Un’altra scommessa vinta per appassionare sempre di più gli spettatori a questo genere di rappresentazioni dal grande impatto.