Come non ricordare la strabiliante e sfavillante manifestazione Platani in festa che rende ancora più caldi gli ultimi giorni di primavera a Ragusa? Bene, sta per arrivare la quarta edizione di una straordinaria iniziativa che, inserita nel programma dei festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù, sarà, come sempre, organizzata dalla parrocchia con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è in programma per sabato 8 giugno, in serata e sino a notte inoltrata, e sarà come sempre caratterizzato dalla presenza di artisti di strada, musica dal vivo, estemporanea d’arte e dall’immancabile degustazione di cavati di casa con sugo di maiale e cannoli siciliani. “Questa iniziativa – spiega il parroco, don Marco Diara – torna a rinnovarsi con il grande entusiasmo da parte di tutti. E’ un intero quartiere a essere coinvolto e tutti vogliono fare la propria parte nel coinvolgere chi verrà a trovarci. Abbiamo cominciato nel 2019 e, a parte la pausa dovuta alla pandemia, siamo cresciuti di edizione in edizione. Ritengo che anche questa volta compiremo un altro passo in avanti. Abbiamo puntato a far sì che questa festa potesse diventare un momento di comunione, di divertimento, di musica. E soprattutto abbiamo pensato a viale dei Platani perché è la strada centrale di questo quartiere. Segnate dunque in agenda questo appuntamento e veniteci a trovare perché saranno momenti davvero divertenti e all’insegna dell’allegria e dello stare bene insieme. Vogliamo continuare a trasformare viale dei Platani in una grande piazza in cui tutti possono stare assieme e fare festa”.