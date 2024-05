Mister Danilo Rufini (nella foto) sarà ancora l’allenatore del Vittoria anche per la stagione 2024-2025 che i biancorossi disputeranno in Eccellenza. “Desidero esprimere innanzitutto la mia sincera gratitudine alla società per avermi riconfermato nel mio ruolo anche per la prossima stagione – dichiara Rufini – È per me un grande onore e una fonte di orgoglio poter continuare a rappresentare i colori del Vittoria Calcio, specialmente nel prestigioso contesto del massimo campionato regionale. Vittoria è e continuerà ad essere una delle piazze calcistiche più importanti della Sicilia, e sono determinato a contribuire al suo successo continuato. Mi preme ringraziare il direttore generale Giuseppe Cilio e il ds Marco Cammarata per la fiducia riposta sul mio operato. Grazie anche alla città e alla tifoseria per non aver mai fatto mancare il loro supporto. Dopo aver vinto da calciatore con la maglia del Vittoria, vorrei continuare a vincere da allenatore di questo meraviglioso gruppo. Ora, guardiamo avanti alle prossime sfide con determinazione e unità. Siamo consapevoli che il futuro ci riserva nuove prove, a cominciare dalla finale di Coppa Italia Regionale, ma sono fiducioso che, rimanendo uniti e lavorando insieme, possiamo superarle con successo”.