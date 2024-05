E’ tempo di semifinale scudetto. Tutto pronto per la serie, ancora al meglio delle tre partite, tra Passalacqua Ragusa e Famila Schio. Una storia che si ripete negli anni e che richiama alla mente le sfide sportive più sentite che la Ragusa sportiva del basket femminile ricordi. Squadra e staff già da ieri sera si trovano in terra scledense. Oggi allenamento in vista di Gara1, in programma domani, 4 maggio, alle ore 19,30. Si replicherà poi al Palaminardi mercoledì 8 maggio alle ore 21,00 mentre l’eventuale Gara3 si disputerebbe ancora a Schio sabato 11.

Coach Lino Lardo, intanto, fa il punto sullo stato della squadra: “Siamo sicuramente soddisfatti del raggiungimento della semifinale ma questo non ci deve appagare. Abbiamo una serie importante da affrontare perciò c’è la massima concentrazione. Chiaramente ci sono pochi giorni per recuperare dalla serie di tre partite, ma abbiamo un aspetto mentale ottimale, abbiamo fiducia. Incontriamo una squadra che non ha bisogno di presentazioni, e che è abituata a giocare questo tipo di partite, dovremo sicuramente confermare quello che abbiamo fatto di buono nella serie con Bologna tenendo conto che affrontiamo le campionesse e che ci vorrà un’altra prova importante. Pensiamo una partita alla volta, ma vedo nelle ragazze grande consapevolezza del fatto di esserci meritati di trovarci dove siamo”. Dall’altra parte del tabellone, Reyer Venezia contro La Molisana Magnolia Campobasso.