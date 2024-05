La festa di San Giuseppe artigiano, a Ragusa, sta per entrare nel vivo. Ieri, la giornata eucaristica, è stata caratterizzata dall’adorazione eucaristica silenziosa in chiesa, dalle 9 alle 19, e dalla celebrazione eucaristica, in orario mattutino, presieduta dal sacerdote Salvatore Giaquinta, a cui ha fatto seguito l’esposizione del Santissimo Sacramento. Ieri sera, inoltre, la santa messa insieme ai parroci e alle comunità parrocchiali di Maria Regina e Maria Santissima Nunziata. Molto seguito, poi, sempre ieri sera, proiettato nel salone parrocchiale, il film “Cuore di padre: la silenziosa potenza di San Giuseppe” della “Goya producciones” (nella foto la proiezione di ieri sera). Oggi, invece, sarà la giornata della carità. Prevista, infatti, dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20 la raccolta per i più bisognosi presso i seguenti punti vendita: Despar via Paestum e via Caronia; Incoop via Paestum; Ard discount di via Achille Grandi e via Anfuso. Questa mattina si è già tenuta la preghiera del Rosario e le litanie a San Giuseppe e, subito dopo, la santa messa presieduta dal sacerdote Salvatore Burrafato. Alle 18,15, inoltre, ci sarà la preghiera del Rosario e le litanie a San Giuseppe. Alle 19 la celebrazione eucaristica insieme ai parroci e alle comunità parrocchiali del Beato Clemente e di San Pietro.

Alle 20,30 in programma l’esibizione del Blues time in concerto nel “30th anniversary”. Si terrà nel salone parrocchiale, ingresso libero. Prevista anche la degustazione delle zeppole di San Giuseppe. Domani, alle 8 la preghiera del Rosario e le litanie a San Giuseppe, alle 8,30 la santa messa presieduta dal sacerdote Graziano Martorana. Alle 15 la caccia al tesoro per le strade della parrocchia, raduno sul sagrato della chiesa. Alle 18,15 la preghiera del Rosario e le litanie a San Giuseppe. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Alle 20,15 la degustazione di ricotta calda e tuma. Alle 21 la commedia brillante “A un passo dal Paradiso” di Emanuele Pluchino, a cura della compagnia “Teatro in famiglia”, nel salone parrocchiale. Ingresso libero. A sostenere mediaticamente gli appuntamenti del calendario religioso Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente Gianluca Manenti unitamente a Confcommercio sezionale Ragusa con il presidente Rosamaria Chiaramonte.