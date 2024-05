Il tradizionale Settenario ha avviato, in chiesa Madre, a Comiso, le attese celebrazioni di maggio in onore di Maria Santissima Addolorata. Momenti spiritualmente intensi, scadenzati dal canto della Sittina, che sono stati e saranno vissuti con trasporto da devoti e fedeli. Tra le fasi più attese quelle di domani che, alle 9, saranno aperte dalla celebrazione eucaristica nella chiesa di San Biagio. Alle 9,30, il corpo bandistico Kasmeneo allieterà le vie della città accompagnando la raccolta dei doni per la tradizionale cena gastronomica. Il buon cuore dei comisani sarà messo ancora una volta alla prova a sostegno di tutte le persone che hanno bisogno. Alle 10,30 l’apertura della fiera del dolce e, alle 11, la celebrazione eucaristica. A mezzogiorno, dalla scalinata di San Biagio i bambini dell’Inno si uniranno al corteo dei carretti siciliani che si concluderà in piazza Fonte Diana con la benedizione dei doni offerti per la cena.

Alle 18 prenderà il via proprio la cena gastronomica con la vendita di tutti i doni. Il ricavato sarà necessario per garantire il supporto alle persone bisognose seguite dalla parrocchia. Alle 18,30 la recita del Rosario e la coroncina del mese di maggio. Alle 19 la messa con il Settenario che sarà animato dall’Azione cattolica parrocchiale. Al termine, ci sarà la premiazione della seconda edizione del contest Maria Russo per il tavolo della cena più bello e più ricco. Lunedì, alle 19 la celebrazione eucaristica mentre il Settenario sarà animato dall’associazione Mater Ekklesia e dai club service della città.